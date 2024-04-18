На війні загинув півчий Спасо-Преображенського собору на Київщині

У нього залишилося троє дітей та онучка

Під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області загинув Віктор Циба, чтець, півчий архієрейського хору Спасо-Преображенського кафедрального собору Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви у місті Біла Церква. Воїну було 52 роки.

Про це повідомили у пресслужбі Білоцерківської єпархії. Віктор Олександрович народився 27 травня 1972 року у м. Ніжині Чернігівської області. Закінчив школу, професійно-технічне училище та училище культури у м. Ніжині.

З 1990 до 1992 року ніс строкову службу у лавах Збройних сил СРСР та Збройних Сил України.

У 1995 році одружився з Мітясовою Оленою Володимирівною. Працював столяром.

У місті Ніжині був пострижений у чтеця. У 2006 році переїхав із родиною до Білої Церкви.

Чоловік брав активну участь у парафіяльному житті Спасо-Преображенського кафедрального собору Білоцерківської єпархії Української Православної Церкви у м. Біла Церква. Зокрема, був старостою архієрейського хору, працював у Видавничому відділі Білоцерківської єпархії, навчався у Київській духовній семінарії.

Майже з початку повномасштабного вторгнення вступив до Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Був старшим солдатом.

Віктор мав трьох дітей та онучку. Обидва сини — Олександр Вікторович та Владислав Вікторович — також служать у лавах Збройних Сил України.

Загинув у Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання, героїчно виконуючи свій військовий обовʼязок, захищаючи Україну та її суверенітет.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув мер Лебедина. Він добровільно пішов на фронт.