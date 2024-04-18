На войне погиб певчий Спасо-Преображенского собора на Киевщине

У него осталось трое детей и внучка

Во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области погиб Виктор Цыба, чтец, певчий архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви в городе Белая Церковь. Воину было 52 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской епархии. Виктор Александрович родился 27 мая 1972 г. в г. Нежине Черниговской области. Окончил школу, профессионально-техническое училище и училище культуры в г. Нежине.

С 1990 по 1992 год нес срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР и Вооруженных Сил Украины.

В 1995 году женился на Митясовой Еленой Владимировне. Работал столяром.

В городе Нежин был пострижен в чтеца. В 2006 году переехал с семьей в Белую Церковь.

Мужчина активно участвовал в приходской жизни Спасо-Преображенского кафедрального собора Белоцерковской епархии Украинской Православной Церкви в г. Белая Церковь. В частности был старостой архиерейского хора, работал в Издательском отделе Белоцерковской епархии, учился в Киевской духовной семинарии.

Почти с начала полномасштабного вторжения вступил в Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Был старшим солдатом.

У Виктора было трое детей и внучка. Оба сына — Александр Викторович и Владислав Викторович — также служат в рядах Вооруженных Сил Украины.

Погиб в Бахмутском районе Донецкой области при выполнении боевого задания, героически выполняя свой военный долг, защищая Украину и ее суверенитет.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб мэр Лебедина. Он добровольно ушел на фронт.