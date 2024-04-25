Пройшов два Майдани, АТО та особисто знав Шухевича: на війні з окупантами загинув активіст

У нього залишились двоє дітей та дружина

Внаслідок мінометного обстрілу російських окупантів під Красногорівкою Донецької області загинув військовослужбовець та активіст Роман Панькевич.

Про це повідомила Сокальська міська рада у Facebook. Зазначається, що Роман Панькевич народився у 1980 році у місті Сокаль на Львівщині. Він був гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7271.

"Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою!", — йдеться у повідомленні.

Побратим загиблого воїна Микола Коханівський повідомив, що у Романа залишились двоє дітей та дружина.

За його словами, загиблий воював за Україну з 2014 року, був активним учасником Помаранчевої Революції та Революції Гідності, а також онуком повстанця.

Зазначається, що прощання з військовим у п’ятницю, 26 квітня, о 12:00 у місті Сокаль на Львівщині, у греко-католицькому храмі святих Петра та Павла.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка.