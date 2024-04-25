Прошел два Майдана, АТО и лично знал Шухевича: на войне с оккупантами погиб активист

У него остались двое детей и жена

В результате минометного обстрела российских оккупантов под Красногоровкой Донецкой области погиб военнослужащий и активист Роман Панькевич.

Об этом сообщил Сокальский городской совет в Facebook. Отмечается, что Роман Панькевич родился в 1980 году в городе Сокаль Львовской области. Он был гранатометчиком стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты воинской части А7271.

"Выражаем искренние соболезнования семье погибшего по поводу невосполнимой потери. Вечная память Герою!", — говорится в сообщении.

Побратим погибшего воина Николай Коханивский сообщил, что у Романа остались двое детей и жена.

По его словам, погибший воевал за Украину с 2014 года, был активным участником Оранжевой Революции и Революции Достоинства, а также был внуком повстанца.

Отмечается, что прощание с военным в пятницу, 26 апреля, в 12:00 в городе Сокаль Львовской области, в греко-католическом храме святых Петра и Павла.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко.