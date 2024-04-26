"Не уберегли": на войне погибла журналистка и редактор Алла "Рута" Пушкарчук

"Рута" служила минометчицей в рядах ВСУ, куда пошла в начале войны вместе с любимым человеком

25 апреля на фронте погибла журналистка Алла Пушкарчук, воевавшая под позывным "Рута". Она еще в начале войны в 2014 году сражалась в "Правом секторе", а после начала полномасштабного вторжения российских террористов в Украину ушла на фронт вместе со своей второй половинкой.

Об этом сообщил журналист и военный Дмитрий Крапивенко. Пушкарчук, по его словам, погибла в результате обстрела со стороны российских террористов, получив тяжелые ранения и скончавшись на руках у своего любимого.

В 2014-2018 годах Пушкарчук работала в 5-м отдельном батальоне Украинской добровольческой армии (УДА) как журналист и фотограф. Там она сделала несколько репортажей, принесших ей признание. После демобилизации журналистка работала в изданиях "Український тиждень" и "Читомо"; последнее также сообщило о ее гибели. Когда началась война – девушка отправилась в Вооруженные силы Украины.

"Последний (не крайний, к сожалению) раз мы говорили с ней уже в этом году. Договорились написать друг другу, "когда будут какие-то хорошие новости". Их не произошло. Случился роковой обстрел, унесший жизни Руты. Алла была из того поколения., что взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила котиков, которые с ней были повсюду. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосполнимая потеря в полном смысле", – написал Крапивенко.

Как писал "Телеграф", недавно известное украинское фермерское хозяйство "Сад Квилинского", где выращивали разные сорта роз, прекратило свое существование. Основатель сада Ян Квилинский был убит россиянами на фронте в январе 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. Он проходил службу в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.