"Был одним из лучших": на фронте погиб воин Президентской бригады (фото)

Игоря запомнили, как не только отличного воина, но и верного друга

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. Трагическая новость пришла и в семью храброго воина Игоря Черноусова с позывным "Торнадо".

Об этом сообщил штаб-сержант третьего батальона Президентской бригады Виталий Реминный. Он отметил, что "Торнадо" был одним из лучших бойцов батальона.

"Мы потеряли одного из наших лучших. Игорь "Торнадо" Черноусов, наш товарищ, друг и незаменимый воин, погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Эта трагедия коснулась нашей семьи, 3 батальона бригады "Буревий", до самого сердца", — говорит Ременный.

Игоря запомнили, как не только отличного воина, но и верного друга, который всегда был готов помочь и поддержать в любой ситуации.

"Его мужество и решительность были примером для всех нас, и мы гордимся тем, что он был частью нашего подразделения. Эта потеря не сломает нас, а только укрепит нашу решительность и стойкость. Мы никогда не забудем Игоря и всегда будем помнить его как настоящего героя, отдавшего свою жизнь за нашу страну, за ее независимость и защиту", — пишет воин.

Детали гибели героя не раскрываются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях за Украину погиб 32-летний отец троих детей с Тернопольской области.