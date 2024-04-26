Працював у будинку культури, з початку вторгнення пішов на фронт: на Черкащині попрощалися із загиблим героєм (фото)

Вдома у чоловіка залишилася дружина, дочка, мати та сестра

У Тальнівській громаді попрощалися із загиблим на війні українським воїном Ковальцем Володимиром Вікторовичем. Хороброму захиснику нашої Батьківщини було 47 років.

Трагедія сталася 18 квітня у районі населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області. Перебуваючи на позиції, потрапив під ворожий обстріл. Про це пише видання "Вісті Черкащини".

Віктор Ковалець народився 10 квітня 1977 р. у місті Тальне. Навчався у Тальнівській середній школі І-ІІІ ст. №1. Потім здобував освіту в Козацькому СПТУ. У нього були спеціальності водія та тракториста. Також чоловік проходив строкову військову службу.

"Деякий час працював у ПСП ім. Чкалова. Після – перебував за кордоном, працюючи на будівництві. Останні пів року до повномасштабного вторгнення працював у Тальнівському будинку культури. Життя Володимира Вікторовича змінило війна", — йдеться у повідомленні.

У квітні 2022 року Ковалець вирушив на фронт. Воював у складі 1-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А 4553 на Донецькому напрямку.

Воїн був патріотом. Казав: як не я, то хто? Володимир пішов захищати Батьківщину насамперед заради майбутнього дітей – чужих та своїх.

У чоловіка залишились дружина, дочка, мати та сестра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув сержант 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" Олександр Ющенко. Чоловік був на війні у 2014 році.