Работал в доме культуры, с начала вторжения пошел на фронт: на Черкащине простились с погибшим героем (фото)

Дома у мужчины осталась жена, дочь, мать и сестра

В Тальновской общине простились с погибшим на войне украинским воином Ковальцом Владимиром Викторовичем. Храброму защитнику нашей Родины было 47 лет.

Трагедия случилась 18 апреля в районе населенного пункта Водяное Покровского района Донецкой области. Находясь на позиции, попал под вражеский обстрел. Об этом пишет издание "Вісті Черкащини".

Виктор Ковалец родился 10 апреля 1977 г. в городе Тальное. Учился в Тальневской средней школе I-III ст. №1. Затем получал образование в Казацком СПТУ. У него были специальности водителя и тракториста. Также мужчина проходил срочную военную службу.

"Некоторое время трудился в ПСП им. Чкалова. После – находился за границей, работая на строительстве. Последние полгода до полномасштабного вторжения работал в Тальновском доме культуры. Жизнь Владимира Викторовича изменила война", — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года Ковалец отправился на фронт. Воевал в составе 1-го стрелкового отделения, 3-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты воинской части А 4553 на Донецком направлении.

Воин был патриотом. Говорил: если не я, то кто? Владимир пошел защищать Родину прежде всего ради будущего детей – чужих и своих.

У мужчины остались супруги, дочь, мать и сестра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб сержант 13 бригады Нацгвардии "Хартия" Александр Ющенко. Мужчина был на войне в 2014 года.