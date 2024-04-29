Без батька залишилися троє дітей: на фронті загинув снайпер з Дніпропетровщини

Герой почав службу в ЗСУ ще у 2015 році

В Україні вже третій рік триває повномасштабна війна з Росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Цього разу сумна звістка прийшла на Дніпропетровщину.

Як повідомила пресслужба Жовтоводської міської ради, війна забрала життя 28-річного снайпера із Жовтих Вод Олександра Хлєсткова. Він народився 16 грудня 1995 року у Жовтих Водах. Закінчив СШ № 8, у 2014 році — Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Здобув професію столяра.

У 2015 році Олександр уклав контракт із ЗСУ та став на захист України. Отримав статус учасника бойових дій. У 2018 році підписав другий контракт та продовжив боронити нашу країну.

28 лютого 2022 року був призваний на військову службу за мобілізацією. Служив снайпером. Згодом звільнився з армії. Та усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, Батьківщиною, родиною та земляками, попри наявність відстрочки від служби, у 2024 році Олександр повернувся на передову. Його життя обірвалось 11 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Табаївки, що в Куп’янському районі Харківської області.

У захисника залишилися батьки Ольга Вікторівна та Олександр Олександрович, дружина Валентина та троє дітей: Міла, Роман і Ярослава. Прощання з Олександром відбулося 25 квітня.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка.