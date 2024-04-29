Без отца остались трое детей: на фронте погиб снайпер из Днепропетровской области

Герой начал службу в ВСУ еще в 2015 году

В Украине уже третий год идет полномасштабная война с Россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. На этот раз печальная весть пришла на Днепропетровщину.

Как сообщила пресс-служба Жовтоводского городского совета, война унесла жизни 28-летнего снайпера из Желтых Вод Александра Хлесткова. Он родился 16 декабря 1995 года в Желтых Водах. Окончил СШ № 8, в 2014 году – Западно-Днепровский центр профессионально-технического образования. Получил профессию столяра.

В 2015 году Александр заключил контракт с ВСУ и встал на защиту Украины. Получил статус участника боевых действий. В 2018 году подписал второй контракт и продолжил защищать нашу страну.

28 февраля 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. Служил снайпером. Впоследствии уволился из армии. Но осознавая свою ответственность перед украинским народом, Родиной, семьей и земляками, несмотря на отсрочку от службы, в 2024 году Александр вернулся на передовую. Его жизнь оборвалась 11 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Табаевки в Купянском районе Харьковской области.

У защитника остались родители Ольга Викторовна и Александр Александрович, жена Валентина и трое детей Мила, Роман и Ярослава. Прощание с Александром прошло 25 апреля.

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