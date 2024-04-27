Вражеская ракета нашла его в 100 км от фронта: воин из Кривого Рога погиб на Днепропетровщине
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Юноша погиб в 26-летнем возрасте
В Украине 23 апреля в 100 км от фронта и боевых действий погиб Герой Александр Соловьев. Умер воин в результате вражеской ракетной атаки на Днепр.
Об этом сообщили на официальном сайте АО "Кривбассжелезрудком". Юноша погиб в 26-летнем возрасте.
Александр Соловьев родился 16 августа 1997 года в Кривом Роге. Он получил образование в Криворожском профессиональном горно-технологическом лицее и Горном колледже.
Далее юноша работал на Криворожском железорудном комбинате учеником проходчика ученического участка шахты "Криворожская". Впоследствии перешел в ряды подземных горняков слесарно-хозяйственного участка.
С 2017 по 2019 год служил в Вооруженных Силах Украины, затем снова вернулся работать на предприятие.
По словам коллег, Соловьев был добросовестным рабочим, который всегда был готов учиться и овладевать тонкостями избранного дела.
С 8 марта 2022 года стал на защиту Украины и был командиром 3-го комендантского отделения 1-го комендантского взвода комендантской роты батальона обеспечения воинской части 3102 Национальной Гвардии Украины. Имел звание младшего сержанта.
В результате российского ракетного удара по Днепровскому району Днепропетровской области 23 апреля Герой погиб.
Ранее "Телеграф" писал, что воин из Волыни погиб, эвакуируя раненого собрата.