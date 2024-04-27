Ворожа ракета знайшла його за 100 км від фронту: воїн з Кривого Рогу загинув на Дніпропетровщині

Юнак загинув у 26-річному віці

В Україні 23 квітня за 100 км від фронту та бойових дій загинув Герой Олександр Соловйов. Помер воїн внаслідок ворожої ракетної атаки на Дніпро.

Про це повідомили на офіційному сайті АТ "Кривбасзалізрудком". Юнак загинув у 26-річному віці.

Олександр Соловйов народився 16 серпня 1997 року у Кривому Розі. Він здобув освіту у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї та Гірничому коледжі.

Далі юнак працював на Криворізькому залізорудному комбінаті учнем прохідника учнівської дільниці шахти "Криворізька". Згодом перейшов у ряди підземних гірників слюсарно-господарської дільниці.

З 2017 по 2019 роки служив у Збройних Силах України, потім знову повернувся працювати до підприємства.

За словами колег, Соловйов був сумлінним робітником, який завжди був готовий навчатися та опановувати тонкощі обраної справи.

Олександр Соловйов

З 8 березня 2022 став на захист України та був командиром 3-го комендантського відділення 1-го комендантського взводу комендантської роти батальйону забезпечення військової частини 3102 Національної Гвардії України. Мав звання молодшого сержанта.

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області 23 квітня Герой загинув.

Раніше "Телеграф" писав, що воїн з Волині загинув, евакуюючи пораненого побратима.