Під вогнем евакуював поранених та виносив тіла полеглих: на фронті загинув молодий воїн з Вінниці

Свою місію герой бачив у тому, щоб усіма силами збільшувати шанси життя тим, кого поранили росіяни

На фронті загинув 26-річний мешканець Вінниці Артур Домінов. Герой бачив своє завдання у порятунку людей, останній бій захисник прийняв 24 квітня на Херсонщині.

Як повідомили у Вінницькій міськраді, чоловік став на захист Батьківщини на початку повномасштабної війни. Він був старшим солдатом у 456 бригаді транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. Спочатку його завданням було відстеження повітряних цілей над Вінницею, а пізніше його передислокували на один із найгарячіших напрямків фронту. Артур загинув під час мінометного обстрілу позицій поблизу села Кринки.

"Під час того бою він під вогнем евакуював поранених і виносив тіла загиблих побратимів. Вперше подібний досвід отримав у момент прильотів вінницьким аеропортом... Говорив, коли поїде на "нуль", усіма силами намагатиметься збільшувати шанси на життя тим, у кого потрапить ворожа нечисть. А також робитиме все, щоб ті, кому судилося повернутися додому на щиті, змогли це зробити для гідного поховання...", — розповіла мама героя Раїса Олександрівна.

Народився Артур Домінов 19 липня 1997 року у Вінниці. Після закінчення школи здобув спеціальність маляра-штукатура. Відслужив в армії та працював за спеціальністю у будівельній компанії.

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