Под огнем эвакуировал раненых и выносил тела павших: на фронте погиб молодой воин из Винницы

Свою миссию герой видел в том, чтобы всеми силами увеличивать шансы на жизнь тем, кого ранили россияне

На фронте погиб 26-летний житель Винницы Артур Доминов. Герой видел свою задачу в спасении людей, последний бой защитник принял 24 апреля в Херсонской области.

Как сообщили в Винницком горсовете, мужчина встал на защиту Родины в начале полномасштабной войны. ОН был старшим солдатом в 456 бригаде транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды. Сначала его задачей было отслеживание воздушных целей над Винницей, а позднее его передислоцировали на одно из самых горячих направлений фронта. Артур погиб во время минометного обстрела позиций вблизи села Крынки.

"Во время того боя он под огнем эвакуировал раненых и выносил тела погибших побратимов. Впервые подобный опыт получил в момент прилетов по винницкому аэропорту… Говорил, когда поедет на "ноль", всеми силами будет пытаться увеличивать шансы на жизнь тем, в кого попадет вражеская нечисть. А также будет делать все, чтобы те, кому суждено было вернуться домой на щите, смогли это сделать для достойного захоронения…", — рассказала мама героя Раиса Александровна.

Родился Артур Доминов 19 июля 1997 года в Виннице. После окончания школы получил специальность маляра-штукатура. Отслужил в армии и работал по специальности в строительной компании.

Как сообщал "Телеграф", в боях за Украину погиб боевой медик Анатолий Кульковец из села Великие Цепцевичи. Дома без отца остался несовершеннолетний ребенок.