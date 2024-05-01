Відомого українського письменника поранено на фронті: "За законами фізики я мав померти" (фото)

Письменник перебуває у шпиталі

Відомий український письменник Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті. За його словами, він міг померти.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X. Зараз Асєєв перебуває в госпіталі з контузією.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав померти. Позиції, на жаль, втрачені", — розповів він.

Як зазначив відомий український блогер Денис Казанський, Асєєв воює на найгарячішому зараз напрямку під селом Очеретине.

"Днями ми видали новий роман Стаса – "Мельхіоровий слон". Насправді був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його у Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", — пише Казанський.

Станіслав Асєєв

Станіслав Асєєв – письменник, журналіст, член Українського ПЕН, фундатор Justice Initiative Fund. У 2017 році був викрадений терористами в Донецькій області та утримувався у концтаборі до грудня 2019 року. Переможець "Національної Шевченківської премії 2021 року" за книгу "В Ізоляції" у номінації "Публіцистика та журналістика".

З початку повномасштабного російського вторгнення Станіслав служить у лавах Територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині вбили двох українських військових.