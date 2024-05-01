Известный украинский писатель ранен на фронте: "По законам физики я должен был умереть"(фото)

Писатель находится в госпитале

Известный украинский писатель Станислав Асеев получил ранение на фронте. По его словам, он мог умереть.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. В настоящий момент Асеев находится в госпитале с контузией.

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен был умереть. Позиции, к сожалению, потеряны", — рассказал он.

Как отметил известный украинский блогер Денис Казанский, Асеев воюет на самом горячем в настоящий момент направлении под селом Очеретино.

"На днях мы издали новый роман Стаса – "Мельхиоровый слон". На самом деле был написан еще в 2013 году, но до сих пор не издавался. Стас планировал презентовать его в Киеве 28 апреля, но не смог из-за обострения на фронте", — пишет Казанский.

Станислав Асеев

Станислав Асеев – писатель, журналист, член Украинского ПЭН, основатель Justice Initiative Fund. В 2017 году был похищен террористами в Донецкой области и содержался в концлагере до декабря 2019 года. Победитель "Национальной Шевченковской премии 2021 года" за книгу "В Изоляции" в номинации "Публицистика и журналистика".

С начала полномасштабного российского вторжения Станислав служит в рядах Территориальной обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Германии убили двух украинских военных.