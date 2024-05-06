Без дедушки осталось 4 внука: погибшему физруку из Одесщины просят присвоить "Героя Украины"

Пошел добровольцем на фронт в 55 лет

В первые дни полномасштабной войны 55-летний учитель физкультуры из Одесщины Владимир Калмык пошел добровольцем на фронт. Погиб воин 17 сентября 2022 во время выполнения боевого задания на Херсонщине.

Родственники погибшего на фронте защитника Владимира Калмыка создали петицию о присвоении ему звания "Герой Украины". Об этом пишет "Суспільне Одеса", опираясь на слова родственников и знакомых воина.

Вместе с семьей мужчина проживал в Беляевке, имел двух дочерей и четырех внуков. 25 февраля 2022 Владимир пошел добровольцем на войну.

"Я восемь лет не пускала. Уговаривала, говорила, что ты хороший учитель, ты на своем месте, когда надо все уйдем. 24 числа, когда мы все проснулись утром от взрывов, я собирала детей, а вечером мы сели вдвоем и он мне говорит: "Люда я завтра иду в военкомат И я замолчала", — рассказала жена погибшего, Людмила.

Воин с дочками

17 сентября 2022 года Владимир Калмык погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Правдино Херсонской области. Он получил несовместимые с жизнью ранения от обломков, рассказал офицер управления Беляевского районного центра комплектования и социальной поддержки Олег Косенко.

"При выполнении боевой задачи в наступлении их рота попала под минометный обстрел, а также танк Д-72. Погиб он и было ранено более 12 человек. Он погиб с честью как герой", — рассказал офицер.

Петицию о присвоении Владимиру Калмыку звание "Герой Украины" создала его дочь Татьяна Лысогор. Девушка говорит, что ее отец делал все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов и пал за это.

"Он делал все возможное, чтобы освобождать наши территории. Я думаю, будь он до сих пор жив, то и дальше продолжал бы это делать. Поэтому, я думаю, что он заслуживает этого звания и поэтому я создала эту петицию", — рассказала Татьяна.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб молодой активист Дмитрий Лысенко, без отца осталась маленькая дочь.