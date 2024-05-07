Приехал из США воевать: Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату из Чикаго

Боец спас жизнь двум раненым собратьям

Президент Украины Владимир Зеленский погибшему военнослужащему из Ивано-Франковской области Михаилу Яворскому с позывным Чикаго посмертно присвоил звание "Герой Украины" с присвоением ордена "Золотая Звезда". В начале полномасштабного вторжения боец вернулся из США и встал на защиту страны.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента 6 мая 2024 года. Михаил Яворской погиб 25 мая 2023 в селе Диброва Луганской области.

Отмечается, что он служил стрелком 2 стрелкового отделения 67 отдельной механизированной бригады. У Михаила остались жена, дочь, мама и сестра. На войне боец спас жизнь двум раненым собратьям, выведя их из-под обстрела.

Семья воина поддерживала украинских военных и передавала необходимое для его собратьев на фронт. По словам сестры Михаила, он часто раздавал собственное снаряжение другим бойцам, ведь заботился, чтобы они также были защищены и имели с чем идти в бой.

"Несмотря на то, что прожил большинство своей жизни в Америке и прослужил четыре года в американской армии, всегда помнил свои корни, не мог стоять в стороне и безразлично созерцать страдания своего народа. Он покинул свою комфортную жизнь в Америке, а главное — сделал самое тяжелое пожертвование, которое только можно сделать», — пишет о брате Зоряне Яворском.

16 июня 2023 года с воином простились в Чикаго. Его похоронили на кладбище святого Николая.

Ранее "Телеграф" писал, что погибшему физруку из Одесщины просят предоставить "Героя Украины".