Поправка стоила бригаде многих жизней

Не получают современное западное оружие и не могут отправить своих бойцов на ведущие военные учения. 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ и дальше сталкивается с вопиющей дискриминацией. Это продолжается уже 10 лет.

Об этом в своем Facebook сообщил командир бригады Денис Прокопенко. Он подчеркнул, что это следствие чрезвычайно мощной и плановой работы российской пропаганды.

"С 2017 года и по сей день в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные настоящим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов", — пишет Прокопенко и сразу объясняет детали предыстории.

"В 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил данную поправку в Закон об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, заканчивавшийся 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, другие ведущие СМИ охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский", — отметил командир бригады.

В 2017 году данная поправка уже содержалась в тексте Appropriations Bill. Есть она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

"Примечательно, что решение о принятии поправки в первую очередь основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды", — отмечает Денис Прокопенко.

Также по словам командира бригады, даже используемая в документе формулировка "батальон Азов" фактически апеллирует к уже несуществующему подразделению. Батальоном "Азов" не является еще с конца 2014 года, а с февраля 2023 года подразделение называется "12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины".

"Не батальон, не полк. Бригада", — подчеркивает Прокопенко.

По его словам, именно эта поправка стоила бригаде многих жизней во время боев за Мариуполь.

"Азов" не имел нового западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные имевшие ресурсы и показали чрезвычайно высокую эффективность. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими были бы результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы располагали современной бронетехникой, артиллерийскими системами?" — пишет командир Прокопенко.

Он отмечает, что даже после того, как в 2022 году об "Азове" узнал весь мир, бригада до сих пор не имеет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине.

"Сейчас вся Украина переживает то, с чем "Азов" имеет дело еще с 2014 года… С начала российско-украинской войны в 2014 РФ обвиняла "Азов" и другие добровольческие подразделения в "неонацизме", ставив своей целью уничтожить их. В 2022 россияне захотели "денацифицировать" уже всю Украину, записав в "нацисты" целый народ. 10 лет назад никто не помог "Азову" противостоять враждебной пропаганде. Сегодня вся страна оказалась в тождественной ситуации. И так же, как и "Азов" в течение 10 лет, Украина в настоящее время может столкнуться с отсутствием западной помощи", — подчеркнул командир бригады.

Нет никаких доказательств или подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на бригаду "Азов" в течение десяти лет. Ложь российской пропаганды неоднократно опровергалась на основе фактов в сети и СМИ. Перейдя по ссылке, вы можете узнать о чем именно идет речь.

"Справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклеймено подобными унизительными поправками?" — спрашивает Прокопенко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в августе 2022 года Россия признала азовцев террористами. Соответствующее решение принял Верховный суд страны-агрессора на закрытом заседании.