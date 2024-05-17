Рятував побратимів на полі бою: на фронті загинув молодий бойовий медик з Сумщини

Бійцю був 21 рік

Щодня на фронті гинуть українські захисники. Цього разу трагічна звістка прийшла в Сумську область.

Шосткинський фаховий медичний коледж повідомив про загибель свого випускника Вʼячеслава Колотуші, який віддав своє життя, рятуючи побратимів на полі бою. Він пішов з життя 13 травня.

"Вʼячеслав, відомий як "Гарфілд", був талановитим медиком та випускником Шосткинського фахового медичного коледжу. Він відзначався своєю відданістю справі та безкорисливими діями. Його мужність та самовідданість завжди були прикладом для нас усіх", — йдеться в повідомленні.

Викладачі коледжу згадують, що Вʼячеслав був веселим, щирим та завжди усміхненим. Вони зазначають, що його радісна натура й добрі вчинки робили його улюбленцем серед одногрупників та викладачів.

"Він був прикладом того, як можна поєднувати високі досягнення в навчанні з активним спортивним життям. Його присутність завжди наповнювала групу атмосферою радості та позитиву. Вʼячеслав залишиться в наших серцях як добрий друг, хороший студент, відданий обраній справі рятувати життя", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув Назарій Гринцевич з позивним "Грінка", який відомий як наймолодший захисник "Азовсталі". Він у віці 19 років три місяці захищав легендарний завод.