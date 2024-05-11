Був волонтером, а потім пішов захищати Батьківщину: на фронті загинув юний захисник з Вінниці

Батько героя теж був військовим

У боях за Україну загинув захисник із Вінниці Костянтин Хібовський. Героєві назавжди залишиться 20 років.

Як повідомила Вінницька міська рада, Костянтин став на захист України навесні 2023 року. Він служив у складі 120-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Через юний вік хлопець отримав позивний Малий.

Перший бойовий досвід захисник отримав у Харківській області, пізніше воював у інших гарячих точках фронту. Його життя обірвалося 8 травня.

Костянтин народився 25 листопада 2003 року, навчався в ліцеї №15, а після його закінчення здобув освіту у Вищому художньому професійно-технічному училищі №5 за спеціальністю "Електрогазозварювальник художніх виробів". Працював за спеціальністю.

Після початку повномасштабної війни, окрім роботи, почав активно займатися волонтерством. Він допомагав ремонтувати металеві конструкції автомобілів, які постраждали від обстрілів, а також допомагав фасувати медикаменти для відправки на передову.

"Однак Костянтин буквально рвався захищати Батьківщину, адже на війну пішов його кум. Військовим також свого часу був і батько. Після його смерті він став для мене справжньою опорою, допомагав виховувати брата, якому зараз 6 років. Знаєте, малюк навіть називав Костика татом. А про війну син мені волів не розповідати, щоб не засмучувати… Лише переконував, що робить все як треба, щоб якнайшвидше повернутися додому з Перемогою", — розповіла мама героя.

Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув Денис Зелений — офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорів" бригади Нацгвардії "Буревій". Він був героєм жартівливого відео "Ду ю спік паски?" та автором відомого фото Серебрянського лісу.