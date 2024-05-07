"Моє життя ніщо в порівнянні з нацією": що говорив про війну загиблий герой "Азовсталі" Назарій Гринцевич

Молодий воїн вирізнявся своєю завзятістю, патріотизмом, добротою та силою волі

Воїн і наймолодший захисник "Азова", який загинув у бою за Україну, 21-річний Назарій Гринцевич із позивним "Грінка" запам’ятався множинними фразами з інтерв’ю або просто його висловлювань про війну. Один із них він зробив після початку повномасштабного вторгнення, і воно стало вірусним.

"Телеграф" пропонує згадати, які висловлювання Назарія тепер назавжди асоціюватимуться з ним. Ми зібрали його найвідоміші фрази, які колись потрапили до мережі.

Серед них є знайоме багатьом, яке стало легендарним звернення "Грінки" на початку повномасштабної війни: "Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".

Хоробрий воїн неодноразово говорив про те, що готовий захищати свою Батьківщину від російських окупантів і навіть вказував, що в ході бою з ворогом ставиться до себе як до бойової одиниці.

"Коли я на війні, на виконанні бойового завдання – я ставлюся до себе як до бойової одиниці з м’яса та крові, яка має виконати до кінця бойове завдання та принести максимальну користь нашій спільній меті – перемозі України", — говорив Назарій.

Крім того, в одному з інтерв’ю хлопець сказав, що боїться померти, тому що не хотів би залишати свою сім’ю:

"Я боюся померти, оскільки у мене є моя сім’я: сестра, брат. На кого я їх залишу?"

Також є інші фрази, які говорять про те, яким Назарій був патріотом і що він був готовий захищати свою країну від супротивника до останнього подиху.

"Якщо я ставлю якусь мету, я дійду до неї, якщо навіть треба зубами вигризати, якщо навіть біль у суглобах";

"Моє життя ніщо порівняно з нацією";

"За нас ніхто не воюватиме, це раз. І війна не виграється без крові";

Ніхто не народжений для війни. Коли я був у матері у животі, мені повістку не дали. Воїном треба стати. Треба вчитися";

"Щоб усіх моїх побратимів звільнили — мрію про це найбільше. Я посидів би в полоні, якби їх можна було обміняти на одного мене. Вони звичайні хлопці, які героїчно віддавали своє здоров’я заради всіх, хто перебуває в безпеці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях з окупантами на Донеччині загинув захисник Дмитро Лисенко. Вдома у воїна залишилася маленька дочка.