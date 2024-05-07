"Моя жизнь ничто в сравнении с нацией": что говорил о войне погибший герой "Азовстали" Назарий Гринцевич

Молодой воин отличался своим упорством, патриотизмом, добротой и силой воли

Погибший в бою за Украину воин и самый молодой защитник "Азова" 21-летний Назарий Гринцевич с позывным "Гренка" запомнился множественными фразами из интервью или просто его высказываний о войне. Одно из них он сделал после начала полномасштабного вторжения, и оно стало вирусным.

"Телеграф" предлагает вспомнить, какие выражения Назария теперь навсегда будут ассоциироваться с ним. Мы собрали его наиболее известные фразы, которые когда-либо попали в сеть.

Среди них есть знакомое многим, ставшее легендарным обращение "Гренки" в начале полномасштабной войны: "Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

Храбрый воин неоднократно говорил о том, что готов защищать свою Родину от российских оккупантов и даже указывал, что в ходе боя с врагом относится к себе как к боевой единице.

"Когда я на войне, на выполнении боевой задачи – я отношусь к себе как к боевой единице из мяса и крови, которая должна выполнить до конца боевую задачу и принести максимальную пользу нашей общей цели – победе Украины", — говорил Назарий.

Помимо того в одном из интервью парень сказал, что боится умереть, потому что не хотел бы оставлять свою семью:

"Я боюсь умереть, поскольку у меня есть моя семья: сестра, брат. На кого я их оставлю?".

Также есть другие фразы, которые говорят о том, каким Назарий был патриотом и что он готов был защищать свою страну от противника до последнего вздоха.

"Если я ставлю какую-нибудь цель, я дойду до нее, если даже надо зубами выгрызать, если даже боль в суставах";

"Моя жизнь ничто в сравнении с нацией";

"За нас никто не будет воевать, это раз. И война не выиграется без крови";

Никто не рожден для войны. Когда я был у матери в животе, мне повестку не дали. Воином нужно стать. Надо учиться";

"Чтобы всех моих побратимов освободили — мечтаю об этом больше всего. Я бы посидел в плену, если бы их можно было обменять на одного меня. Они обычные ребята, которые героически отдавали свое здоровье ради всех, кто находится в безопасности".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях с оккупантами в Донецкой области погиб защитник Дмитрий Лысенко. Дома у воина осталась маленькая дочь.