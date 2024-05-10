Врятував побратимів ціною власного життя: на Волині попрощались з загиблим героєм

Боєць захищав Україну в лавах 100 Волинської бригади

Війна, яку Росія розпочала проти України, продовжує забирати життя наших воїнів. Так на Волині попрощались з Іваном Мельником з Великої Глуші, серце якого спинилось в бою 29 квітня.

Про це пише газета "Полісся". Зазначається, що боєць захищав Україну в лавах 100 Волинської бригади.

Загинув Іван Мельник від прямого влучання снаряда ворога у районі населеного пункту Новокалинове Покровського району на Донеччині. Провести вірного товариша в останню дорогу та попрощатися з ним навіки приїхали фронтові побратими.

Новокалинове на мапі Deep State

Вони й поділились з рідними останніми хвилинами життя бійця, який врятував їхнє життя ціною власного. Іван першим запримітив ворога.

Іван Мельник

"Російські загарбники крили позиції мінометного розрахунку Івана з усіх можливих калібрів. Замаскуватися як слід у наших бійців не було змоги, позаяк нова місцевість, куди передислокували підрозділи "сотки" декілька тижнів тому, не вкрита лісовими розсадниками, а підступний окупант причаївся зовсім близько. Іван першим запримітив рух ворожої групи так близько, що біди було не оминути. Російські чудовиська хутко засікли "мінометку" і лави свої та ворожі зійшлися у смертельному герці", — розповів побратим.

Бойові друзі Івана наголошують, що своєю незламністю, неминучою смертю він захистив товаришів, які відстрілювались до останнього, не відступили, не залишили позиції. Бездиханне тіло загиблого побратими виносили через нашпиговане мінами поле.

Прощаючись з Іваном Мельником, його сестра Наталя згадала, як одного разу взимку він в одязі стрибнув на порятунок потопельника у крижану воду, після чого довго відновлював своє здоров’я.

Зазначається, що у 2020 році Іван одружився. До повномасштабного вторгнення з сімʼєю він жив у Луцьку. Тепер же у тяжкому горі залишилася вдовою дружина Оксана та осиротіла дворічна донечка Мілана.

Поховали солдата з усіма почестями на сільському цвинтарі.

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