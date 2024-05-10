Спас побратимов ценой собственной жизни: на Волыни попрощались с погибшим героем

Боец защищал Украину в рядах 100 Волынской бригады

Война, которую Россия начала против Украины, продолжает уносить жизни наших воинов. Так на Волыни простились с Иваном Мельником из Большой Глуши, сердце которого остановилось в бою 29 апреля.

Об этом пишет газета "Полесье". Боец защищал Украину в рядах 100 Волынской бригады.

Погиб Иван Мельник от прямого попадания снаряда врага в районе населенного пункта Новокалиново Покровского района Донецкой области. Провести верного товарища в последний путь и попрощаться с ним навеки приехали фронтовые собратья.

Новокалиново на карте Deep State

Они и поделились с родными последними минутами жизни бойца, спасшего их жизнь ценой собственной. Иван первым заметил врага.

Иван Мельник

"Русские захватчики крыли позиции минометного расчета Ивана из всех возможных калибров. Замаскироваться как следует у наших бойцов не было возможности, поскольку новая местность, куда передислоцировали подразделения "сотки" несколько недель назад, не покрыта лесными питомниками, а коварный оккупант притаился совсем близко. Иван первым заметил движение вражеской группы так близко, что беды было не миновать. Российские чудовища быстро засекли "минометку" и скамейки свои и враждебные сошлись в смертельном герце", — вспоминают собратья.

Боевые друзья Ивана отмечают, что своей несокрушимостью, неизбежной смертью он защитил отстреливавшихся до последнего товарищей, которые не отступили, не оставили позиции. Бездыханное тело погибшего собратья выносили через нашпигованное минами поле.

Прощаясь с Иваном Мельником, его сестра Наталья вспомнила, как однажды зимой он в одежде прыгнул на спасение утопленника в ледяную воду, после чего долго восстанавливал свое здоровье.

Отмечается, что в 2020 году Иван женился. До полномасштабного вторжения с семьей он жил в Луцке. Теперь же с тяжелым горем осталась жена Оксана и осиротела двухлетняя дочь Милана.

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