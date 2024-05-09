"Навеки в строю": на фронте погиб герой известного ролика "Ду ю спик паски?"

Денис Зеленый также автор фото обгоревшего Серебрянского леса

На протяжении полномасштабного вторжения России в Украину ежедневно гибнут наши защитники. Это трагическое участие не обошло и офицера секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій" Дениса Зеленого, который был героем шутливого видео "Ду ю спик паски?".

Об этом сообщили в сети кондитерских Honey, где защитник работал менеджером до мобилизации. Также Денис – автор наиболее известного фото Серебрянского леса.

Офицер был известен в сети своими шутливыми видео. На одном из которых он стоял с нарисованной на картоне надписью: "Ду ю спик паски?", которые он снимал в кафе, где работал. Уже после начала войны парень опубликовал тематическое видео с надписью: "Ду ю спик паски? Ес, ай спик. Энд орк*в ту".

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю", — написали коллеги военного.

Отметим, что Денис Зеленый также автор известного фото обгоревшего Серебрянского леса возле города Кременная в Луганской области, снятого на закате.

На фото видно, что россияне на месте некогда пышного соснового леса с множеством краснокнижных растений оставили только выжженные деревья.

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