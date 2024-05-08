От повара в ночном клубе до героя: на фронте погиб защитник из Черкасской области

Ему навсегда 33 года

В среду, 8 мая, в Черкасской области в последний путь провели погибшего на фронте старшего солдата Павленко Сергея Игоревича. Жизнь воина оборвалась 30 апреля 2024 года в Запорожской области.

Трагическое известие о гибели защитника сообщил первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко. Погибшему герою было 33 года.

Известно, что Сергей родился 1 декабря 1991 в селе Байбузы Черкасской области. В 1998 году пошел в Черкасскую школу №8. В 2006 году его перевели в школу в родном поселке. Там юноша учился до 2009 года. В 2010 году был призван на срочную военную службу.

С 2011 по 2013 год Сергей учился в ПТУ №6 на повара. Параллельно парень работал по специальности в ночном клубе "Миллениум". А с 2017 по 2022 год он был подсобным рабочим в ПСП "Ньютон".

На военную службу его призвали в 2023 году. Он исполнял обязанности стрелка-санитара в механизированном отделении, входившем в механизированный взвод механизированной роты воинской части.

Жизнь молодого человека оборвалась 30 апреля 2024 года в расположении подразделения в Запорожской области.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на фронте погиб Назарий Гринцевич с позывным "Гринком", который известен как самый молодой защитник "Азовстали" — в возрасте 19 лет он три месяца защищал легендарный завод.