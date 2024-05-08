Від кухаря у нічному клубі до героя: на фронті загинув захисник з Черкащини

Йому назавжди 33 роки

В середу, 8 травня, на Черкащині в останню путь провели загиблого на фронті старшого солдата Павленко Сергія Ігоровича. Життя воїна обірвалося 30 квітня 2024 року в Запорізькій області.

Трагічну звістку про загибель захисника повідомив перший заступник міського голови Черкас Сергій Тищенко. Загиблому герою було 33 роки.

Відомо, що Сергій народився 1 грудня 1991 року в селі Байбузи Черкаської області. В 1998 році пішов у Черкаську школу №8. У 2006 році його перевели до школи у рідному селищі. Там хлопець навчався до 2009 року. У 2010 році був призваний на строкову військову службу.

З 2011 по 2013 рік Сергій навчався у ПТУ №6 за спеціальністю кухар. Паралельно хлопець працював за фахом у нічному клубі "Міленіум". А за період з 2017 до 2022 року він працював підсобним робітником у ПСП "Ньютон".

На військову службу його призвали у 2023 році. Він виконував обов'язки стрільця-санітара у механізованому відділенні, що входило до механізованого взводу механізованої роти військової частини.

Життя хлопця обірвалося 30 квітня 2024 року в розташуванні підрозділу в Запорізькій області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на фронті загинув Назарій Гринцевич з позивним "Грінка", який відомий як наймолодший захисник "Азовсталі" — у віці 19 років він три місяці захищав легендарний завод.