"Навіки в строю": на фронті загинув герой відомого ролику "Ду ю спік паски?"

Денис Зелений також автор фото обгорілого Серебрянського лісу

Протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну щодня гинуть наші захисники. Ця трагічна участь неоминула й офіцера секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій" Дениса Зеленого, який був героєм жартівливого відео "Ду ю спік паски?".

Про це повідомили в мережі кондитерських Honey, де захисник працював менеджером до мобілізації. Також Денис автор найбільш відомого фото Серебрянського лісу.

Офіцер був відомий у мережі своїми жартівливими відео. На одному з яких він стояв із намальованим на картоні написом: "Ду ю спік паски?", які він знімав у кафе, де працював. Уже після початку війни хлопець опублікував тематичне відео з написом: "Ду ю спік паски? Єс, ай спік. Енд орк*в ту".

"Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю", — написали колеги військового.

Зазначимо, що Денис Зелений також автор відомого фото обгорілого Серебрянського лісу, що біля міста Кремінна в Луганській області, знятого на заході сонця.

На світлині видно, що росіяни на місці колись пишного соснового лісу з купою червонокнижних рослин залишили лише випалені дерева.

Раніше "Телеграф" писав, що говорив про війну загиблий герой "Азовсталі" Назарій Гринцевич.