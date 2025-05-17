Росіяни вдарили по автобусу, що евакуював людей на Сумщині. Багато загиблих (оновлено)

17 травня у Сумах оголошено День жалоби за загиблими у Білопіллі, — Сумська МВА

Росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус поблизу міста Білопілля Сумської області зранку у суботу, 17 травня. Загинуло дев'ять людей.

Оновлено 9:25 Кількість поранених зросла до 7 людей, повідомили у Сумській ОВА. Троє з них – у важкому стані.

Оновлено. Глава Білопілля Юрій Зарко розповів, що в автобусі люди їхали на евакуацію. Станом на зараз відомо про 9 загиблих та 5 поранених. Переважна більшість загиблих — жінки пенсійного віку, також загинули 2-3 чоловіків.

"За містом в автобус ударив "Ланцет", його навів розвідувальний безпілотник … Зараз ми вивозимо тіла загиблих. Особи деяких з них поки не встановлені", — повідомив він.

Як повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров, за попередніми даними, росіяни вдарили по автобусу "Білопілля-Суми" з цивільними пасажирами безпілотником "Ланцет". Він повідомляв про вісьмох загиблих та пʼятьох поранених. Проте пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до дев'яти.

Постраждалих негайно госпіталізують у лікарні. На місці триває рятувальна операція.

Оновлені дані щодо жертв повідомили у Національній поліції — дев'ять загиблих та четверо постраждалих.Там опублікували жахливі фото з місця.

"Окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Попередньо загинуло девʼять людей, ще четверо — отримали поранення. Це не просто черговий обстріл — це цинічний воєнний злочин", — йдеться у повідомленні.

У Білопіллі оголошено Дні жалоби, — мер міста Юрій Зарко

"Це день увійде в історію нашого міста, як "чорна субота" Навіть фашисти не робили подібного… Не може бути прощення рашистам за їхні звірства!!! Вічна памʼять вбитим! У памʼять за вбитими мирними людьми у місті оголошено траур з 17 по 19 травня!", — написав він у Facebook.

Жителів Білопілля та Ворожби закликають до евакуації

Через наближення фронту та удари росіян 5 травня жителів Білопілля та Ворожби закликали до евакуації. Ворог активно обстрілює прикордонні міста та села з артилерії, а також б'є КАБами (керованими авіаційними бомбами).

Як повідомляв "Телеграф", 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри підготовку мирних переговорів, російська армія продовжує наступ. Головним напрямком є Сумський. Там ворог зосередив 67 тисяч військових. Проте Сили оборони протистоять росіянам.