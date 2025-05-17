Россияне ударили по автобусу, который эвакуировал людей на Сумщине. Много погибших (фото) - обновлено

17 мая в Сумах объявлен День траура по погибшим в Белополье, — Сумская ГВА

Россияне атаковали беспилотником рейсовый автобус около города Белополье Сумской области с утра в субботу, 17 мая. Погибли девять человек.

Обновлено 9:25 Количество раненых возросло до 7 человек, сообщили в Сумской ОВА. Трое из них – в тяжелом состоянии.

Обновлено. Глава Белополья Юрий Зарко рассказал, что в автобусе люди ехали на эвакуацию. На данный момент известно о 9 погибших и 5 раненых. Подавляющее большинство погибших – женщины пенсионного возраста, также погибли 2-3 мужчины.

"За городом в автобус ударил "Ланцет", его навел разведывательный беспилотник… Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены", — сообщил он.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, по предварительным данным, россияне ударили по автобусу "Белополье-Сумы" с гражданскими пассажирами беспилотником "Ланцет". Он сообщал о восьми погибших и пятерых раненых. Однако позже стало известно, что число погибших выросло до девяти.

Пострадавших немедленно госпитализировали в больницы. На месте продолжается спасательная операция.

Обновленные данные о жертвах сообщили в Национальной полиции — девять погибших и четверо раненых. Там опубликовали ужасающие фото с места.

"Оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Предварительно погибли девять человек, еще четверо — получили ранения. Это не просто очередной обстрел — это циничное военное преступление", — говорится в сообщении.

В Белополье объявлены Дни траура, — мэр города Юрий Зарко

"Этот день войдет в историю нашего города, как "черная суббота" Даже фашисты не делали подобного… Не может быть прощение рашистам за их зверства!!! Вечная память убитым! В память об убитых мирных людях в городе объявлен траур с 17 по 19 мая!", — написал он в Facebook.

Жителей Белополья и Ворожбы призывают к эвакуации

Из-за приближения фронта и ударов россиян 5 мая жителей Белополья и Ворожбы призвали к эвакуации. Враг активно обстреливает пограничные города и села из артиллерии, а также бьет КАБами (управляемыми авиационными бомбами).

Как сообщал "Телеграф", 15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подготовку мирных переговоров, российская армия продолжает наступление. Главным направлением является Сумское. Там враг сосредоточил 67 тысяч военных. Однако Силы обороны противостоят россиянам.