Был волонтером, а потом пошел защищать Родину: на фронте погиб юный защитник из Винницы

Отец героя тоже был военным

В боях за Украину погиб защитник из Винницы Константин Хибовский. Герою навсегда останется 20 лет.

Как сообщил Винницкий городской совет, Константин встал на защиту Украины весной 2023 года. Он нес службу в составе 120-й бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Из-за юного возраста парень получил позывной Малый.

Первый боевой опыт защитник получил в Харьковской области, позднее воевал в других горячих точках фронта. Его жизнь оборвалась 8 мая.

Константин родился 25 ноября 2003, учился в лицее №15, а после его окончания получил образование в Высшем художественном профессионально-техническом училище №5 по специальности "Электрогазосварщик художественных изделий". Работал по специальности.

После начала полномасштабной войны кроме работы начал активно заниматься волонтерством. Он помогал чинить металлические конструкции автомобилей, которые пострадали от обстрелов, а также помогал фасовать медикаменты для отправки на передовую.

"Однако Константин буквально рвался защищать Родину, ведь на войну пошел его кум. Военным также в свое время был и отец. После его смерти он стал для меня настоящей опорой, помогал воспитывать брата, которому сейчас 6 лет. Знаете, малыш даже называл Костика папой. А о войне сын мне предпочитал не рассказывать, чтобы не огорчать… Только убеждал, что делает все как следует, чтобы поскорее вернуться домой с Победой…", — рассказала мама героя.

Как сообщал "Телеграф", на войне погиб Денис Зеленый — офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій". Он был героем шутливого видео "Ду ю спик паски?" и автором известного фото Серебрянского леса.