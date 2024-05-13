Без батька залишилися троє дітей: на фронті загинув боєць з Харківщини

Бійцю було 39 років

Щодня на фронті гинуть українські захисники. Цього разу трагічна звістка прийшла на Харківщину.

8 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув військовий з Лозової Олександр Столярчук. Про це повідомляє Лозівська міська територіальна громада.

До лав Збройних сил України Олександр став у червні 2023 року. Воював старшим стрільцем 2-го десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 12 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224.

Народився Олександр 7 липня 1985 року в місті Лозова. З першого по дев’ятий клас навчався у Лозівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10. У 2000 році перейшов на навчання до 11 ЗОШ, яку закінчив у 2002 році.

Після закінчення школи, навчався в залізничній академії. Здобув дві вищі освіти. Працював на Лозівській дистанції колії Південної залізниці.

У 2001 році створив сім’ю, виховував трьох діточок. Також у захисника залишилися батьки та менший брат.

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