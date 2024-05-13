Без отца остались трое детей: на фронте погиб боец из Харьковcкой области

Бойцу было 39 лет

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. На этот раз трагическая весть пришла на Харьковщину.

8 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н.п. Новомихайловка Покровского района Донецкой области погиб военный из Лозовой Александр Столярчук. Об этом сообщает Лозовская городская территориальная община.

В ряды Вооруженных сил Украины Александр стал в июне 2023 года. Воевал старшим стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 1 десантно-штурмового взвода 12 десантно-штурмовой роты 3 десантно-штурмового батальона воинской части А0224.

Родился Александр 7 июля 1985 г. в городе Лозовая. С первого по девятый класс учился в Лозовской общеобразовательной школе I-III ступеней № 10. В 2000 году перешел на обучение в 11 ОШ, которую закончил в 2002 году.

После окончания школы учился в железнодорожной академии. Получил два высших образования. Работал на Лозовской дистанции колеи ЮЖД.

В 2001 году создал семью, воспитывал троих детей. Также у защитника остались родители и младший брат.

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