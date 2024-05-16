На фронті загинув імам однієї з харківських мечетей: без батька залишилось троє дітей

Його життя обірвалось на Харківському напрямку

Війна, розв’язана Росією, щодня забирає життя військових. Стало відомо про загибель 34-річного Артура Якубова, який був імамом однієї з мечетей Духовного управління мусульман Криму.

У 2023 році він добровільно вступив до Сил оборони. Загинув у боях за Харківщину, про що повідомила журналістка Ельвіна Сейтбулаєва.

На Харківщині загинув Артур Якубов

Перші бої на Харківщині він бачив на власні очі. Він вивіз свою родину за кордон та повернувся, щоб допомогти країні. Росіяни зруйнували його будинок, який знаходився на околицях Харкова.

Артур Якубов був імамом харківської мечеті Духовного управління мусульман Криму. Він давав п’ятничні намази і настанови, волонтерив у прифронтових регіонах.

У мирний час він викладав у "Birlik School ― кримськотатарському ліцеї". Цей заклад знаходиться на Київщині.

До сил оборони вступив у 2023 році. Він пішов добровольцем. Останній бій прийняв на Харківщині. Артура Якубова не дочекались дружина та троє дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель Василя Ткача. Мобілізувався у лави ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Військовий з Прикарпаття прийняв останній бій на Луганщині. У нього залишилась дружина та двоє дітей.