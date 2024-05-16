На фронте погиб имам одной из харьковских мечетей: без отца осталось трое детей

Его жизнь оборвалась на Харьковском направлении

Война, развязанная Россией, ежедневно уносит жизни военных. Стало известно о гибели 34-летнего Артура Якубова, имама одной из мечетей Духовного управления мусульман Крыма.

В 2023 году он добровольно вступил в Силы обороны. Погиб в боях за Харьковщину, о чем сообщила журналистка Эльвина Сейтбулаева.

В Харьковской области погиб Артур Якубов

Первые бои на Харьковщине он видел своими глазами. Он вывез свою семью за границу и вернулся, чтобы помочь стране. Россияне разрушили его дом, который находился в окрестностях Харькова.

Артур Якубов был имамом харьковской мечети Духовного управления мусульман Крыма. Он давал пятничные намазы и наставления, волонтерил в прифронтовых регионах.

В мирное время он преподавал в "Birlik School — крымскотатарском лицее". Это учреждение находится в Киевской области.

В Силы обороны вступил в 2023 году. Он пошел добровольцем. Последнее сражение принял на Харьковщине. Артура Якубова не дождались жена и трое детей.

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