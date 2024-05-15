"Прекрасний історик та краєзнавець": у боях на Харківщині загинув директор краєзнавчого музею

На Чернігівщині він був відомим екскурсоводом

Війна, яку росіяни розпочали проти України, продовжує забирати життя військових та цивільних. Так у боях за Україну загинув директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий.

Про це інформує Штаб порятунку спадщини у Facebook. Зазначається, що Віталій був мобілізований у грудній 2023 року.

"Втрата у музейній спільноті України. На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий. За інформацією міськради, воїн загинув 12 травня 2024 поблизу Металівки на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Віталій Крутий, як пише Штаб, був знаним на Чернігівщині екскурсоводом і громадським діячем, багато років очолював Менський краєзнавчий музей імені В. Покотила.

"Нашого шановного директора музею, прекрасного історика та краєзнавця, чудову і світлу людину вбили ці кляті російські виродки. Віталій Крутий був не лише відмінним фахівцем, але й надзвичайним другом для багатьох з нас. Його внесок у збереження і популяризацію культурної спадщини Менської громади залишиться невимовно важливим для кожного…" — написав секретар Менської міськради Юрій Стальниченко.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій" Денис Зелений, який був героєм жартівливого відео "Ду ю спік паски?".