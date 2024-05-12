Пройшов через полон окупантів: на фронті загинув український волонтер, який рятував людей

Трагедія сталася 5 травня

У важких боях за Україну загинув український волонтер та військовий Михайло Панков.

Трагедія сталася загинула 5 травня під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку у Харківській області. Про це повідомляє Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

"До війни Михайло Володимирович працював у Врубівському ліцеї, вчителем історії та правознавства. Після 24 лютого 2022 р. відгукнувся на пропозицію начальника Попаснянської міської військово-громадянської адміністрації займатися евакуацією людей. Березень – квітень займався евакуацією жителів м.Попасна. Загалом він зробив його. близько 40 рейсів" — йдеться у повідомленні.

29 квітня 2022 року чоловік віз гуманітарну допомогу, а по дорозі назад планував евакуювати жителів Попасної. Однак дорогою його захопили російські окупанти в полон. Потім було звільнено. Згодом мобілізовано до Збройних Сил України.

Панков був механік-водій розвідувальної роти. Він виконував бойові завдання разом із побратимами у Харківській області на Куп’янському напрямку.

"Його життя обірвалося на полі бою, але він залишиться в пам’яті як герой, який рятував життя інших до останнього подиху", — написали у МВЦА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув молодий захисник Назарій Гринцевич із позивним "Гренка".