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Прошел через плен оккупантов: на фронте погиб украинский волонтер, спасавший людей

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте погиб Михаил Панков
На фронте погиб Михаил Панков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Трагедия случилась 5 мая

В тяжелых боях за Украину погиб украинский волонтер и военный Михаил Панков.

Трагедия произошла погиб 5 мая во время выполнения боевого задания на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.

"До войны Михаил Владимирович работал во Врубовском лицее, учителем истории и правоведения. После 24 февраля 2022 г. откликнулся на предложение начальника Попаснянской городской военно-гражданской администрации заниматься эвакуацией людей. Март – апрель занимался эвакуацией жителей г.Попасна. В общей сложности он совершил около 40 рейсов" — говорится в сообщении.

29 апреля 2022 года мужчина вез гуманитарную помощь, а на обратном пути планировал эвакуировать жителей Попасной. Однако по пути он был захвачен российскими оккупантами в плен. Затем был освобожден. Впоследствии мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

Панков был механик-водитель разведывательной роты. Он выполнял боевые задания вместе с собратьями в Харьковской области на Купянском направлении.

"Его жизнь оборвалась на поле боя, но он останется в памяти как герой, который спасал жизни других до последнего вздоха", — написали в ГВГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб молодой защитник Назарий Гринцевич с позывным "Гренка".

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