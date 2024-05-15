"Прекрасный историк и краевед": в боях на Харьковщине погиб директор краеведческого музея
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В Черниговской области он был известным экскурсоводом
Война, которую россияне начали против Украины, продолжает уносить жизни военных и гражданских. Так, в боях за Украину погиб директор Минского краеведческого музея Виталий Крутый.
Об этом сообщает Штаб спасения наследия в Facebook. Отмечается, что Виталий был мобилизован в декабре 2023 года.
"Потеря в музейном сообществе Украины. На фронте погиб военнослужащий, директор Минского краеведческого музея Виталий Крутый. По информации горсовета, воин погиб 12 мая 2024 года вблизи Металловки на Харьковщине", — говорится в сообщении.
Виталий Крутый, как пишет Штаб, был известным на Черниговщине экскурсоводом и общественным деятелем, многие годы возглавлял Минский краеведческий музей имени В. Покотила.
"Нашего уважаемого директора музея, прекрасного историка и краеведа, замечательного и светлого человека убили эти проклятые русские ублюдки. Виталий Крутый был не только отличным специалистом, но и чрезвычайным другом для многих из нас. Его вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Минской общины останется неописуемым важным для каждого…" — написал секретарь Минского горсовета Юрий Стальниченко.
Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорил" бригады Нацгвардии "Буревий" Денис Зеленый, который был героем шутливого видео "Ду ю спек паски?".