"Прекрасный историк и краевед": в боях на Харьковщине погиб директор краеведческого музея

В Черниговской области он был известным экскурсоводом

Война, которую россияне начали против Украины, продолжает уносить жизни военных и гражданских. Так, в боях за Украину погиб директор Минского краеведческого музея Виталий Крутый.

Об этом сообщает Штаб спасения наследия в Facebook. Отмечается, что Виталий был мобилизован в декабре 2023 года.

"Потеря в музейном сообществе Украины. На фронте погиб военнослужащий, директор Минского краеведческого музея Виталий Крутый. По информации горсовета, воин погиб 12 мая 2024 года вблизи Металловки на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Виталий Крутый, как пишет Штаб, был известным на Черниговщине экскурсоводом и общественным деятелем, многие годы возглавлял Минский краеведческий музей имени В. Покотила.

"Нашего уважаемого директора музея, прекрасного историка и краеведа, замечательного и светлого человека убили эти проклятые русские ублюдки. Виталий Крутый был не только отличным специалистом, но и чрезвычайным другом для многих из нас. Его вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Минской общины останется неописуемым важным для каждого…" — написал секретарь Минского горсовета Юрий Стальниченко.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб офицер секции оперативного планирования батальона "Хорил" бригады Нацгвардии "Буревий" Денис Зеленый, который был героем шутливого видео "Ду ю спек паски?".