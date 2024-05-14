Двоє дітей втратили батька: на Луганщині загинув боєць з Прикарпаття

Бійцю було 30 років

Щодня на фронті гинуть українські захисники. Цього разу трагічна звістка прийшла в Івано-Франківську область.

Загинув захисник України Василь Ткач з села Бубнище Болехівської міської громади. Про це повідомила Болехівська міська рада.

Зазначається, що чоловік народився 25 грудня 1993 року в багатодітній сім’ї у Бубнищі. Тут зростав, навчався, згодом у рідному селі знайшов дружину Христину, з якою вони народили двоє діточок.

Солдат Ткач Василь Васильович став на захист рідної України з перших днів повномасштабного вторгнення — 28 лютого 2022 року. Служив стрільцем-помічником гранатометника 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти військової частини А0296.

Боєць загинув 2 травня під час наступальних дій противника на позиціях ЗСУ поблизу села Діброва Сєверодонецького району Луганської області при здійсненні заходів з оборони України. З того часу понад 10 днів вважався зниклим безвісти. У понеділок, 13 травня, Болехівська міська рада отримала офіційне сповіщення про його загибель.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув Назарій Гринцевич з позивним "Грінка", який відомий як наймолодший захисник "Азовсталі". Він у віці 19 років три місяці захищав легендарний завод.