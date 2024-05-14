Двое детей потеряли отца: в Луганской области погиб боец из Прикарпатья

Бойцу было 30 лет

Каждый день на фронте гибнут украинские защитники. На этот раз трагическая весть пришла в Ивано-Франковскую область.

Погиб защитник Украины Василий Ткач из села Бубнище Болеховской городской общины. Об этом сообщил Болеховский городской совет.

Мужчина родился 25 декабря 1993 года в многодетной семье в Бубнище. Здесь рос, учился, впоследствии в родном селе нашел жену Кристину, с которой они родили двое детей.

Солдат Ткач Василий Васильевич встал на защиту родной Украины с первых дней полномасштабного вторжения — 28 февраля 2022 года. Служил стрелком-помощником гранатометчика 3 механизированного отделения 2 механизированного взвода 3 механизированной роты воинской части А0296.

Боец погиб 2 мая во время наступательных действий противника на позициях ВСУ вблизи села Диброва Северодонецкого района Луганской области при осуществлении мер по обороне Украины. С тех пор более 10 дней считался пропавшим без вести. В понедельник, 13 мая, Болеховский городской совет получил официальное уведомление о его гибели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб Назарий Гринцевич с позывным "Гринка", который известен как самый молодой защитник "Азовстали". Он в возрасте 19 лет три месяца защищал легендарный завод.