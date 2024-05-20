Остались жена и пятеро детей: на войне погиб депутат с Одещины

Без отца остались трое сыновей и две дочери

На фронте погиб депутат восьмого созыва Измаильского горсовета Одесской области. За Украину свою жизнь отдал Николай Кравцуненко.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко. Печальная весть появилась на его странице в Facebook.

Герой был командиром противотанкового взвода, поскольку имел опыт срочной службы в составе пограничных войск на границе с Афганистаном. Воевал в составе 21-й отдельной механизированной бригады Донецкой области. Работал на станковом противотанковом гранатомете.

Николай Кравцуненко (Фото:Андрей Абрамченко / Facebook)

"Верный военной присяге, мужественно и самоотверженно защищал государство от российских агрессоров. Бил врага, защищая собственную страну, родную землю и свою многодетную семью", — написал мэр.

Абрамченко рассказал, что этой весной военнослужащий приехал в свой первый отпуск. Боец делился планами и твердо обещал своим сыновьям вернуться с фронта и строить вместе счастливое будущее. Был верен присяге и мужественно защищал Украину от российских оккупантов.

У погибшего воина остались жена и пятеро детей – трое сыновей и две дочери.

Ранее "Телеграф" писал, что в боях за Украину погиб молодой защитник из Черкасской области.