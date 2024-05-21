Прийшов до ЗСУ, аби вигнати ворога зі свого дому: в Ірпені попрощалися з загиблим військовим з Мелітополя

Чоловік був одним з оборонців Бахмута, загинув біля Сватового

Україна щодня втрачає своїх захисників та захисниць у обороні від російської агресії. 21 травня рідні та знайомі попрощалися з Сергієм Десною. 42-річний українець загинув на Луганському напрямку.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Саме в Ірпені родина Сергія знайшла притулок — вони до вторгнення жили у Мелітополі. Евакуюватися з окупованого міста змогли тільки влітку 2022 року. Сергій пішов до лав ЗСУ аби вигнати росіян зі своєї рідної землі.

Сам Сергій народився на Херсонщині, тож за позивний взяв собі псевдо "Скіф", однак командир волів називати його "Еталоном", адже він був зразковим військовим. Його дружина описує чоловіка так: "ніколи не жалівся, багато посміхався та любив Україну", і додає, що він пишався тим, що був військовим.

Загиблий військовий Сергій Десна

В ЗСУ Серій був командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Службу почав проходити у військовій частині в Десні — і зі збігу зі своїм прізвищем часто жартував. Брав участь в обороні Бахмута. Маркушин зазначає, що "злагодженою роботою та турботою про підлеглих врятував не один десяток наших хлопців та дівчат у тих запеклих боях з ворогом".

Сергій Десна загинув 14 травня біля Сватового — авто воїна, який вивозив поранених та допомагав утримувати позиції, потрапило під артилерійський обстріл. Вдома на військового чекали дружина та донька. Поховали захисника в Ірпені на Алеї пам'яті.

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