Пришел в ВСУ, чтобы выгнать врага из своего дома: в Ирпене простились с погибшим военным из Мелитополя

Мужчина был одним из защитников Бахмута, погиб у Сватового

Украина ежедневно теряет своих защитников и защитниц из-за российской агрессии. 21 мая родные и знакомые простились с Сергеем Десной. 42-летний украинец погиб на Луганском направлении.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин. Именно в Ирпене семья Сергея нашла убежище — они жили до вторжения в Мелитополе. Эвакуироваться из оккупированного города смогли только летом 2022 года. Сергей пошел в ряды ВСУ, чтобы выгнать россиян со своей родной земли.

Сам Сергей родился на Херсонщине, поэтому за позывной взял себе псевдо "Скиф", однако командир предпочитал называть его "Эталоном", ведь он был образцовым военным. Его жена описывает мужа так: "никогда не жаловался, много улыбался и любил Украину", и добавляет, что он гордился тем, что был военным.

Погибший военный Сергей Десна

В ВСУ Серий был командиром отделения зенитно-ракетного взвода. Службу начал проходить в военной части в Десне — и по совпадению со своей фамилией часто шутил. Участвовал в обороне Бахмута. Маркушин отмечает, что "слаженной работой и заботой о подчиненных спас не один десяток наших ребят в тех ожесточенных боях с врагом".

Сергей Десна погиб 14 мая возле Сватового — автомобиль воина, который вывозил раненых и помогал удерживать позиции, попал под артиллерийский обстрел. Дома военного ждали жена и дочь. Похоронили защитника в Ирпене на Аллее памяти.

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