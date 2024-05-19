Накрыл собой, чтобы спасти побратима: памяти погибшего Героя Украины Вадима Блищика с позывным "Ворон"

Последний бой принял в день рождения мамы

Война, начатая россиянами против Украины, ежедневно забирает лучших из лучших. Однако Герои продолжают жить в наших сердцах и память о них не истлеет.

14 августа 2022 года, в день рождения своей мамы, на войне погиб Герой Украины Вадим Блищик с позывным "Ворон". Побратимы вспоминают, что его лозунгом на войне были слова: "Своих не бросаю" и он не бросил.

Свой последний бой принял на границе Донетчины и Харьковщины, где во время артиллерийского обстрела накрыл своим телом побратима — главного сержантом взвода Дмитрия Дьякова. К сожалению, погибли оба.

"Воскресенье, жаркий летний день — Маковея, или — Медовый Спас. Да еще и день рождения мамы… Но Вадиму в этот день было не до того: враг крыл позицию его взвода со всех калибров. Россияне так плотно крыли, что не позволили прилично окопаться — наши ребята вгрызались в землю, как могли… Вадим бросился в ход сообщения к своему главному сержанту — кажется, его накрыло… И вдруг новая серия мин… Офицер прикрыл собой штаб-сержанта Дмитрия Дьякова, когда на них навалились центнеры обломков и земли. Было 8 утра 14 августа 2022 года. День рождения мамы. Откопать остатки ребят смогли только к вечеру…"

Вадим родом из села Новоселки Ровенской области. Вырос в многодетной семье, у него был брат-близнец, который тоже был военным. Ребята связали судьбу с войском в память о своем дяде, погибшем во время войны в Афганистане. Тогда они еще не знали, что оба уйдут из этого мира молодыми. Юрий оставил военную службу из-за состояния здоровья. Умер в 31-летнем возрасте, а его брат-близнец Вадим продолжил это дело за двоих.

Два брата, Вадим и Юрий

"Ворон" был профессиональным военным, постоянно учился и совершенствовался. За плечами школа сержантов, две миротворческие миссии в Косово, международные учения в Румынии и Германии и война в родной стране, на защиту которой Вадим Блищик стал в 2014 году.

Прошел немало горячих точек на востоке. В составе подразделения сражался за Мостки, Новоайдар, Кременную, Попасную, Логвиново, Дебальцево, Новотроицкое, Троицкое, Марьянку и Бахмут, был ранен — слепое шаровое ранение кисти десницы, награжденный орденом "За мужество" III степени и целым рядом знаков.

После ранения прошел длинный курс реабилитации и вернулся в армию. Опытный и несокрушимый, неоднократно принимал молниеносные решения на поле боя, спасая жизнь собратьев. Его лозунгом были слова: "Своих не бросаю".

В боях под Майским Донецкой области, где силы врага значительно преобладали, "Ворон" лично уничтожил 15 оккупантов и две их единицы техники, обнаружил наступление штурмовиков и обеспечил ликвидацию 30 российских армейцев. Вадим также спас жизнь двух своих собратьев, вовремя оказав им медицинскую помощь.

В августе 2022 года "Ворон" участвовал в боях на границе Донетчины и Харьковщины. Вместе со своим подразделением уничтожал оккупантов, лично сбил вражеский квадрокоптер, получил с него информацию, благодаря которой украинские защитники нанесли удар по позициям россиян.

"Во время артиллерийского обстрела наш командир находился в окопе с главным сержантом взвода Дмитрием Дьяковым. Прилет… взрыв вблизи окопа. В результате пожара Дмитрий начал гореть. Вадим Блищик побежал оказывать помощь. Еще один прилет. Командир накрыл своим телом Дмитрия, но на жаль, его это не спасло, погибли оба. Я только вечером, когда снизилась интенсивность обстрела, смог откопать и эвакуировать тело моего командира – так, как он в свое время откопал меня после боя вблизи Майского. – нас, кто ему обязан жизнью, здесь много", — вспоминает старший сержант Виктор Махновец.

У Вадима осталась жена, военнослужащая, старшая лейтенантка Анна Романюк, а также падчерица, которую он любил как родную дочь.

"Официально мы поженились ровно через год "широкомасштабки" — 24 февраля 2021 года. Хотя в гражданском браке жили еще с восемнадцатого, а знакомые были гораздо дольше, с тех пор, как я пришла служить в подразделение", — рассказывает молодая вдова.

Совместных детей супруги родить не успели — помешала широкомасштабная война…

Ужасное известие о гибели любимого Анна получила ближе к обеду, 14 августа. Женщина на тот момент находилась в гарнизоне — проходила реабилитацию после тяжелого ранения, потерпевшего в марте во время ракетного обстрела Бахмута.

"Это было воскресенье. Я сходила в церковь, потом поздравила маму Вадима с днем рождения. А от него долго не было звонка, тут позвонили", — вспоминает женщина.

Опознание было жутким и тяжелым. Несмотря на средства индивидуальной защиты, разрыв был составлявшим Вадима буквально по частям, с болью рассказывает Анна. Узнала она любимого по букве "В" у пальца на левой кисти…

Похоронили погибшего героя 17 августа на городском кладбище Звягеля. 8 июля 2022 г. Указом Президента Украины № 382/2023 Вадиму Блищику на позывной "Ворон" было присвоено звание Герой Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в боях погиб украинский пилот Денис Василюк. Опытный и профессиональный замкомандира эскадрильи.