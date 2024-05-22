"Між обстрілами писав вірші": на війні загинув 20-річний штурмовик із Харківщини

За словами побратимів молодого захисника, він умів дружити і не любив фотографуватись.

Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті, в бою загинув молодий захисник Данило Асалинський із Харківської області. Він служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Про втрату він написав на своїй сторінці у Facebook.

Штурмовик Данило Едуардович Асалінський, 2004 року народження, мав позивний "Борзий". Мужньому воїну, який відбив не одну ворожу атаку, було лише 20 років. Між обстрілами хлопець писав вірші. За словами побратимів молодого захисника, він умів дружити і не любив фотографуватись. Данило трохи ображався, коли його не брали на найскладніші завдання.

"Його командир розповів: вони вчотирьох утримували позиції від атаки 30 (!) орк*в. Переколошматили їх, перемогли. Вистояли, але ворожа куля наздогнала "Борзого", – написав чиновник.

Загинув Герой 12 травня на передовій. Поховали його на Алеї Слави у рідному краї 17 травня.

"Ось так. Колір нації. Колись, скоро, я обов’язково принесу на нашу Алею Слави жменю золи зі згорілого Кремля, зібраного власними руками ", — зазначив Мацокін.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув герой відомого ролика "Ду ю спік паски?" офіцер секції оперативного планування батальйону "Хорів" бригади Нацгвардії "Буревій" Денис Зелений .