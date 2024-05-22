"Между обстрелами писал стихи": на войне погиб 20-летний штурмовик с Харьковщины

По словам побратимов молодого защитника, он умел дружить и не любил фотографироваться.

Защищая Украину от российских оккупантов на фронте в бою погиб молодой защитник Даниил Асалинский из Харьковской области. Он служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщил заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин. О потере он написал на своей странице в Facebook.

Штурмовик Даниил Эдуардович Асалинский, 2004 года рождения, имел позывной "Борзый". Мужественному воину, который отразил не одну вражескую атаку, было всего 20 лет. Между обстрелами парень писал стихи. По словам побратимов молодого защитника, он умел дружить и не любил фотографироваться. Даниил немного обижался, когда его не брали на самые сложные задачи.

"Его командир рассказал: они вчетвером удерживали позиции от атаки 30 (!) орк*в. Переколошматили их, победили. Выстояли, но вражеская пуля догнала "Борзого", – написал чиновник.

Погиб Герой 12 мая на передовой. Похоронили его на Аллее Славы в родном крае 17 мая.

"Вот так. Цвет нации. Когда-то, скоро, я обязательно принесу на нашу Аллею Славы пригоршню золы из сгоревшего Кремля, собранной собственными руками", – отметил Мацокин.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб герой известного ролика "Ду ю спик паски?" офицер секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій" Денис Зеленый.