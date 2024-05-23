Майже два роки був безвісти зниклим: на Херсонщині загинув ветеран АТО та батько двох дітей

Два роки родина чекала звістку про героя

Жорстока війна Росії проти України забирає життя військових та цивільних. Стало відомо про загибель Сергія Василенка, мешканця села Витачів Обухівського району Київської області.

Він захищав Україну під час проведення АТО, також став на захист країни у перший день повномасштабної війни. Загинув на Херсонщині у вересні 2022 року, проте його загибель лише нещодавно підтвердили, про що повідомляється в спільноті "Обухів ― це ти".

Мешканець села Витачева вперше став на захист України ще у 2015 році, коли розпочалась війна на сході. У 2019 році він підписав контракт з ЗСУ.

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Сергій Василенко вирішив боронити свій край. Він був гранатометником-кулеметником у штурмовій бригаді.

Сергій Василенко захищав Україну на півдні

Свій останній бій зустрів поблизу населеного пункту Миролюбівка під час штурму у вересні 2022 року. Спочатку його оголосили безвісти зниклим. Але нещодавно підтвердились дані про його загибель. Сергія Василенка не дочекались дружина з двома дітьми.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель Сергія Десни поблизу Сватового на Луганському напрямку. До вторгнення він проживав у Мелітополі Запорізької області, але евакуювався в Ірпінь на Київщині. Мріяв повернутись додому, тому вступив до лав ЗСУ.