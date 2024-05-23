Почти два года был без вести пропавшим: в Херсонской области погиб ветеран АТО и отец двоих детей

Два года семья ждала известие о герое

Жестокая война России против Украины уносит жизни военных и гражданских. Стало известно о гибели Сергея Василенко, жителя села Витачева Обуховского района Киевской области.

Он защищал Украину во время проведения АТО и стал на защиту страны в первый день полномасштабной войны. Погиб в Херсонской области в сентябре 2022 года, однако его гибель только недавно подтвердили, о чем сообщается в сообществе "Обухов ― это ты".

Житель села Витачева впервые стал на защиту Украины еще в 2015 году, когда началась война на востоке. В 2019 году он подписал контракт с ВСУ.

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Сергей Василенко решил стать на защиту родной земли. Он был гранатометчиком-пулеметчиком в штурмовой бригаде.

Сергей Василенко защищал Украину на юге

Свой последний бой провел вблизи населенного пункта Миролюбовка Херсонской области во время штурма в сентябре 2022 года. Сначала его объявили без вести пропавшим. Но недавно подтвердились данные о его гибели. Сергея Василенко не дождались жена с двумя детьми.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели Сергея Десны вблизи Сватового на Луганском направлении. До вторжения он проживал в Мелитополе Запорожской области, но эвакуировался в Ирпень Киевской области. Мечтал вернуться домой, поэтому пополнил ряды ВСУ.